راہوالی:نئی عمارتوں کی تعمیر کے بعد 2گرلز ہائی سکول میں کلاسز کا اجرا
راہوالی(نامہ نگار)کروڑوں روپے کی لاگت سے نئی تعمیر ہونے والی عمارتوں والے 2 گرلز ہائی سکولوں میں کلاسز کا اجرا کردیا گیا جن میں نرسری سے میٹرک تک کلاسوں کیلئے داخلے کے جائینگے ۔
راہوالی ویلفیئر کمیٹی کے زیراہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی سکول جی ٹی روڈ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈری سکول اعجاز احمد بٹ مہمانِ خصوصی تھے ،صدارت قائم مقام پرنسپل بلقیس نورین نے کی ۔ اعجاز بٹ نے کہا کہ دونوں سکولوں میں فرنیچر اور سامان پہنچا دیا گیا ہے ، طالبات کو مفت کتابیں اور دیگر سہولتیں مہیا کرنا محکمہ تعلیم کی ذمہ داری ہے ،اچھا رزلٹ دینے والے اساتذہ کی حوصلہ افزائی جبکہ سستی کا مظاہرہ کرنے والوں کے خلاف محکمانہ کاروائیاں کی جائینگی ۔