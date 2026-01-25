گجرات:پتنگ فروش کیخلاف کریک ڈائون ،4 گرفتار
گجرات (سٹی رپورٹر ، نامہ نگار )گجرات پولیس تھانہ بولانی کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ،50 پتنگیں اور کیمیکل ڈور کی 10 چرخیاں برآمد کرکے ملزم کو گرفتار کر لیا ۔
ایس ایچ او تھانہ بولانی محمد عنصر اورسبطین ظفرASI انچارج چوکی رحمان پور نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے پتنگ فروش شعیب سکنہ کھمبی کو گرفتار کر لیا ۔ علاوہ ازیں ایس ایچ او تھانہ رحمانیہ انسپکٹر رائے فیاض احمد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرکے 3 پتنگ فروشوں کو گرفتارکرلیا ،مجموعی طور پر 45 پتنگیں اور کیمیکل ڈور برآمد کرلی گئی ،ملزموں میں زین علی ،اربیش اورزین العابدین سکنہ منڈی بہا ئوالدین شامل ہیں۔