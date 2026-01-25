صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ بائی پاس روڈ کی غیر قانونی کھدائی کرنیوالے گرفتار

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ نوید احمد کا الصبح شہر کے مختلف علاقوں( سیالکوٹ بائی پاس روڈ، سیالکوٹ روڈ، نظام پور) کا دورہ, سیالکوٹ بائی پاس روڈ کی غیر قانونی کھدائی کرنے والے افراد کو گرفتار کرا دیا ۔

ڈپٹی کمشنر نے سیالکوٹ بائپاس چوک میں خوبصورت گوجرانوالہ مہم کے تحت نئے قائم کیے گئے پارک کا معائنہ کیا، انہوں نے کہا کہ مقامی کمیونٹی بلخصوص بچوں کو قریب دسترس پر تفریحی سہولیات میسر آئیں گی۔ نظام پور سیالکوٹ روڈ کے دورہ کے موقع پر انہوں نے گلی محلوں میں از خود صفائی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پلاٹس اور کھلے مقامات پر جمع کوڑے کے تمام چھوٹے بڑے ڈھیروں کو فوری کلیئر کرنے اور عملدرآمد یقینی بنانے کے احکامات جاری کیے ۔

 

