طارق مصطفی اعوان کا ملک احسان الٰہی کی والدہ کے انتقال پر اظہار تعزیت
گلیا نہ (نا مہ نگا ر )چیئرمین پنجاب ٹیچرز یونین کھاریاں طارق مصطفی اعوان نے نیشنل پریس کلب کوٹلہ ارب علی خان کا دورہ کیا۔
جہاں انہوں نے سینئر صحافی ملک احسان الٰہی کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔اس موقع پر سینئر صحافی علی ا ختر سعید ، راجہ ارشد محمو د اسلم ، اما نت علی نا گڑ یاں ، ظفر اقبا ل رو لیہ ، عا بد مرزا ، غفو ر ا حمد گل،عا مر ند یم بٹ اور ماسٹر عنا یت ا للہ اعوان بھی مو جو د تھے ۔ طارق مصطفی نے مرحومہ کے درجات کی بلندی اور لواحقین کیلئے صبرِ جمیل کی دعا کی۔