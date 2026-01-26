صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی رہنمائوں کا وسطی پنجاب کی قیادت تبدیل کرنیکا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
پی پی رہنمائوں کا وسطی پنجاب کی قیادت تبدیل کرنیکا مطالبہ

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )پیپلزپارٹی سنٹرل پنجاب کی نااہل قیادت کو تبدیل کرنے تک احتجاج جاری رہے گا ،

گوجرانوالہ ڈویژن ضلع سمیت سنٹرل پنجاب میں صدر پیپلزپارٹی سنٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف جنرل سیکرٹری سید حسن مرتضیٰ نے پری پلان گہری سازش کے تحت متحرک فعال عہدیداروں کو فارغ کرکے غیر فعال پسند نہ پسند کی بنیاد پر ڈمی اور غیر متعلقہ افراد کو اہم عہدوں پر تعینات کر کے پیپلزپارٹی اور بلاول بھٹو زرداری کے خلاف سازش کامیاب نہیں ہونے دینگے ۔ ان خیالات کا اظہار پیپلزپارٹی ضلع گوجرانوالہ کے سینئر رہنما ارشاد اللہ سندھو نے پریس کلب گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔انہوں نے کہا کہ پیپلزپارٹی سنٹرل پنجاب کی تمام صوبائی ڈویژن اضلاع سٹی اور تحصیلوں کی سطح پر تنظیمیں ختم کرکے پیپلزپارٹی کے مرکزی رہنمائوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی جائے جو میرٹ پر تنظیم سازی کرے تاکہ پیپلزپارٹی سنٹرل پنجاب میں متحرک اور فعال ہو سکے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ