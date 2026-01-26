عوام حکمران ٹولے کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں:ریحانہ ڈار
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر) تحریک انصاف کی ٹکٹ ہولڈر ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ۔۔۔
عوام مہنگائی بے روزگاری سے پریشان ہیں عوام کے مسائل حل کرنے کیلئے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جو صرف پی ٹی آئی ہی یقینی بناسکتی ہے پارٹی قیادت عوامی محرومیوں اور مسائل کا خاتمہ یقینی بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے ، عوام نے بانی پی ٹی آئی کو دی گئی سزاؤں اور انتقامی کارروائیوں کو مسترد کردیا ، بانی پی ٹی آئی کو بے بنیاد مقدمات میں پھنسا کر سیاسی عمل سے باہر کرنے کی کوششیں کرنیوالے اپنی عوامی ساکھ کھو چکے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صاجنراد ہ حامد رضا کے ہمراہ ڈالووالی میں امتیاز الدین ڈار کے دیرینہ دوست ظفر بھلی کی صاجنرادی کی شادی کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ریحانہ امتیاز ڈار نے کہا ہے کہ عوام مفاد پرست حکمران ٹولے کو مزید برداشت کرنے کو تیار نہیں ، پی ٹی آ ئی کو مینڈیٹ کی واپسی تک معاشی استحکام نہیں آئیگا۔