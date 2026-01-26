صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لالہ موسیٰ :مین ہولز کی بندش سے گندا پانی سڑک پر جمع

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ (نمائندہ دنیا )محلہ حاجی پورہ روڈپر دو مین ہولز کی بندش سے گندا پانی سڑک پر جمع ،

شہریوں کا گزرنا محال ہوگیا، محلہ حاجی پورہ روڈ پر اخوت مائیکرو فنانس کے قریب بھینسوں کی ڈیری کے سامنے سیوریج کے مین ہولز بند ہونے سے پانی سڑک پر بہنے لگا جس سے جہاں سڑک کو نقصان پہنچ رہاہے وہاں گزرنا دشوار ہو چکا ہے ۔ ستھرا پنجاب مہم کیلئے کام کرنے والی پرائیویٹ کمپنی خاموش تماشائی کا کردار ادا کررہی ہے ۔شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

