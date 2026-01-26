بدورتہ میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم، نالے بند
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )بدورتہ میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم، نالے بند، شہری اذیت میں مبتلا ہیں ۔
بدورتہ میں گندے پانی کے نکاس کے لئے گاؤں کے مین چوک سے سیم نالے تک اور مسیحی قبرستان سے نہر کی جانب سڑک کے دونوں اطراف نالے بنائے گئے ہیں جو طویل عرصے سے صفائی نہ ہونے اور تجاوزات کے باعث بند پڑے ہیں، نالوں کی بندش کے نتیجے میں پانی واپس سڑکوں اور گلیوں میں جمع رہتا ہے جس سے تعفن اور بدبو پھیلی رہتی ہے ، گندے پانی کی موجودگی کے باعث شہریوں کو آمدورفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے جبکہ غیر صحت مند ماحول کے باعث مختلف بیماریوں کے پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے اے سی نوشہرہ ورکاں سعدیہ جمال سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر نالوں کی صفائی کر ائی جائے تجاوزات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ نکاسی آب کا نظام بحال ہو سکے اور شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔