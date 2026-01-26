جامکے چٹھہ:مضر صحت کوکنگ آئل سے تیاراشیا فروخت شہری بیماریوں میں مبتلا
جامکے چٹھہ(نامہ نگار )جامکے چٹھہ اور نواح میں غیر معیاری اورمضرصحت کوکنگ آئل اورگھی سے تیارکردہ آلو والے چپس،چکن سموسے ،پکوڑے ،قیمے والی ٹکیاں اور پکوڑے والے نان سرعام بازاروں اور چوکوں میں فروخت کئے جارہے ہیں ۔
کھانے سے بچے اور بڑے موزی امراض کا شکار ہورہے ہیں ،محکمہ صحت اور فوڈ اتھارٹی حکام خاموش تماشائی بن چکے ہیں ۔ شہریوں نے محکمہ صحت اور فوڈ اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر معاملے کا نوٹس لیا جائے۔ ، غیر معیاری گھی کی فروخت اور اس میں بننے والی چیزوں کے استعمال کو روکا جائے۔ اور ذمہ دار عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے ۔