لالہ موسیٰ:مین بازار میں تجاوزات کیخلاف آپریشن ‘ عملے سے مزاحمت
لالہ موسیٰ (نامہ نگار )چیف آفیسر میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ تنویر عباس گجر کے حکم پر اور انکروچمنٹ انسپکٹر علی نادر چودھری کی نگرانی میں مین بازار لالہ موسیٰ میں تجاوزات کے خلاف بھرپور آپریشن کیا گیا۔
آپریشن کے دوران مین بازار میں کھڑے ہونیوالے دو رکشوں کیخلاف ایف آئی آرز درج کی گئیں جبکہ دکانوں کے باہر سامان رکھ کر تجاوزات قائم کرنے والے دکانداروں کو 9ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کارروائی کے دوران عملے سے مزاحمت اور بدتمیزی کے دو واقعات بھی پیش آئے جن پر تھانہ سٹی لالہ موسیٰ میں مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ۔