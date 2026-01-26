صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد :کالج روڈ پر ہارڈ بال لگنے سے خاتون شدید زخمی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )کالج روڈ پر ہارڈ بال لگنے سے خاتون شدید زخمی ہو گئی ۔

واقعہ ایم سی ہائی سکول گراؤنڈ کے قریب پیش آیا ،عینی شاہدین کے مطابق گراؤنڈ میں نوجوان کرکٹ کھیل رہے تھے ، گیند باؤنڈری سے پار راہگیر خاتون کے سر پر جا لگی جسے فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ علاقہ مکینوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ ایم سی ہائی سکول کی گراؤنڈ انتہائی چھوٹی ہے اور اس میں ہارڈ بال جیسے خطرناک کھیل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ، کئی افراد پہلے بھی گیند لگنے سے زخمی ہو چکے ہیں ۔

 

