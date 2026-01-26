منڈیکی گورائیہ:بجلی کی لوڈ شیڈنگ موم بتی اور لالٹین کی مانگ میں اضافہ
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )ڈسکہ ا ور گرد و نواح میں بجلی کی لوڈشیڈنگ کے باعث موم بتیوں اور لا لٹین کی مانگ میں اضافہ ہوگیا،
د کاندار منہ مانگے دام وصول کرنے لگے ،شہر میں موم بتی 30 سے 80روپے اور چند سو میں فروخت ہونیوالی لالٹین ایک ہزار روپے تک فروخت ہو رہی ہے ۔ صارفین کا کہنا ہے کہ علاقہ بھرمیں بجلی کی طویل لوڈشیڈنگ جاری ہے بجلی بند ہونے سے گھروں میں اندھیر چھا جاتا ہے اور موبائل فون چارج نہ ہونے سے ان کی ٹارچ بھی کام نہیں کرتی، اسی وجہ سے موم بتیوں اور لالٹین کا استعمال بڑھ گیا ہے ۔