پنجاب پنک گیمز کی ٹیموں کی تشکیل کیلئے ٹرائلز مکمل
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)محکمہ سپورٹس گوجرانوا لہ نے خواتین سپورٹس کے سب سے بڑے ایونٹ کھیلتا پنجاب پنک گیمز کی ٹیموں کی تشکیل کیلئے ٹرائلز مکمل کرلئے ۔
تفصیلات کے مطابق 6روز تک جاری رہنے والے ٹرائلز میں اتھلیٹکس‘بیڈ منٹن‘والی بال،ٹیبل ٹینس ، باسکٹ بال، ووشو، چیس، ہاکی، رگبی اور تیکوانڈو کے ٹرائل میں ریجن بھر سے 8سو سے زائد سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات شریک ہوئیں۔ ٹرائلز میں کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور ارکان صوبائی اسمبلی بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے ۔ ٹرائلز مکمل ہونے کے بعد ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں ۔ ایونٹ 10 فروری سے پنجاب سٹیڈیم لاہور میں ہوگا۔