وزیرآباد:بائولے کتے کے کاٹنے سے 5 افراد زخمی

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد:بائولے کتے کے کاٹنے سے 5 افراد زخمی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرآباد میں کتے کے کاٹنے سے 5شہری زخمی ،ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔

 شہری بازار میں خریداری کر رہے تھے کہ پاگل کتا مین بازار میں داخل ہو گیا اور شہریوں کو زخمی کر دیا ،مقامی افراد نے گولی مار کر کتے کو ہلاک کر دیا ۔ آوارہ کتے کے کاٹنے سے شہری عبدالشکور،ضحر اعجاز،سفیان،عبدالرحمن اور سیف اللہ زخمی ہو گئے جنہیں سول ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں انہیں با ئولے کتے کے کاٹے کی ویکسی نیشن کی گئی ۔شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کی تلفی یقینی بنائی جائے تاکہ لوگ محفوظ رہ سکیں اور زندگی کے معمولات بغیر خوف انجام دے سکیں۔

 

