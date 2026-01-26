صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سمبڑیال:وار داتوں میں شہری مال و زر سے محروم

  • گوجرانوالہ
سمبڑیال(سٹی رپورٹر )چوری ،ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران نامعلوم چور شہریوں کے 4موٹر سائیکل ،4 موبائل فون ،ٹرانسفارمر اور رقم چوری کر کے لے گئے ۔

تفصیلات کے مطابق تھانہ سمبڑیال کے علاقہ موڑ سمبڑیال میں واقع دکان سے عبدالرحمن کا موبائل فون ،موضع عبداﷲ آباد میں ندیم علی کا موٹر سائیکل ،جھاڑیانوالہ میں نثاراحمد کو موٹر سائیکل ،سمبڑیال کچہری کے احاطہ سے خلیل الرحمان کا موٹر سائیکل ، ساہووالہ ارمغان کا موبائل فون،چک ککا میں محمد صفدر کا موبائل فون جبکہ تھانہ بیگووالہ کے علاقہ موضع فتح گڑھ میں شاہد پرویز کے پولٹری فارم پر نصب 1لاکھ 50 ہزارروپے کا ٹرانسفارمرنامعلوم چور چوری کرکے لے گئے ۔ 

 

