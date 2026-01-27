صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پرانی سبزی منڈی میں پیرا فورس کے خلاف تاجر سراپا احتجاج

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)پرانی سبزی منڈی میں پیرا فورس کے خلاف تاجر سراپا احتجاج بن گئے۔ انجمن تاجران پرانی سبزی منڈی کے نائب صدر حاجی خالد کی قیادت میں تاجروں نے پیرا فورس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔

 تاجروں نے بینر اٹھا رکھا تھا جس پر لکھا تھا پیرا فورس ہمارا سامان واپس کرو ، چند روز قبل پیرا فورس متعدد تاجروں کا سامان لے گئی تھی ۔ متاثرہ دکانداروں کے مطابق اہلکاروں نے نہ صرف انہیں تشدد کا نشانہ بنایا بلکہ لاکھوں روپے کا سامان بھی لے گئے ۔ تاجر برادری نے حکام سے اپیل کی کہ انسپکٹر خان محمد اور ملوث اہلکاروں کے خلاف فوری انکوائری کی جائے اور لوٹا ہوا سامان واپس کرایا جائے۔

