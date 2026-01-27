صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی کمشنر کاقائدِ اعظم ڈویژنل پبلک سکول نوشہرہ کیلئے 10 کمپیوٹرز کا عطیہ

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر نوید احمد کی جانب سے قائدِ اعظم ڈویژنل پبلک سکول نوشہرہ ورکاں کو 10 کمپیوٹرز کا عطیہ موصول ہو گیا۔

اس موقع پر پرنسپل مریم مصطفی اور بورڈ آف گورنرز کے ممبران اقبال صدیق سدھو، فاروق احمد کھاراودیگر نے ڈپٹی کمشنر کا شکریہ ادا کیا۔ شیخ مشتاق، محمد امین منج اور سید شعیب شاہ نے ڈپٹی کمشنر و چیئرمین بورڈ آف گورنرز کا سکول کاکمپیوٹرز فراہم کرنے پر شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ نئے کمپیوٹرز سے سکول کی کمپیوٹر لیب کی سہولیات میں نمایاں اضافہ ہو گا۔

