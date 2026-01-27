صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جی ٹی روڈ شیرانوالہ باغ کیساتھ 2 بوسیدہ د کانیں سیل

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ (سٹی رپورٹر) خطر ناک اور بوسیدہ عمارتوں کے خلاف سخت کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔

کمشنر سید نوید حیدر شیرازی کے حکم پر چیف آفیسر میونسپل کارپوریشن حیدر علی چٹھہ کی زیر نگرانی،لینڈ انکروچمنٹ سپرنٹنڈنٹ رحمت علی انصاری ،انکروچمنٹ انسپکٹر عرفان نسیم بٹ ،انسپکٹر ماجد علی مہر ،سب انجینئر ذوالقرنین شاہ نے جی ٹی روڈ شیرانوالہ باغ کے ساتھ 2خطرناک بوسیدہ د کانیں سیل کردیں جبکہ مالکان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کردی گئی۔جی ٹی روڈسمیت کچا فتو منڈ روڈ پر دوران آپریشن تجاوزات کے زمرے میں آنیوالی 10د کان سیل، 100کے قریب عارضی تجاوزات صفایا کردیاگیا۔

