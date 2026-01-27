چھٹیوں کے دوران دینی مدارس میں مختصر مدت کیلئے کورسز کا آغاز
تتلے عالی (نامہ نگار) چھٹیوں کے دوران دینی مدارس میں مختصر مدت کیلئے کورسز کا آغاز ہوگیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں وفاق المدارس العربیہ،تنظیم المدراس العربیہ ودیگر وفاق ہائے کے زیر اہتمام ملک بھر کے دینی مدارس کے درس نظامی کے سالانہ امتحانات ختم ہونے پر متعدد مدراس میں دورہ حدیث،دورہ تفسیر،صرف ونحو،تجوید،فن خطابت،فن مناظرہ ودیگر فن کے ہفتہ سے ایک ماہ تک کیلئے کورسز کا آغاز کر دیا گیا ،سالانہ رزلٹ آنے پر رمضان المبارک کے بعد نئی کلاسوں میں داخلے ہوں گے۔