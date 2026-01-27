صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن ویلفیئر نوجوانان حافظ آباد کے یوم تاسیں پر تقریب

  • گوجرانوالہ
انجمن ویلفیئر نوجوانان حافظ آباد کے یوم تاسیں پر تقریب

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )انجمن ویلفیئر نوجوانان حافظ آباد کے 41واں یوم تاسیں ممتاز ماہر تعلیم راحت ایوبی بٹ کی رہائش گاہ پر منایا گیا۔

اس سلسلے میں منعقدہ تقریب میں انجمن کے بانیان، سینئر اراکین اور کارکنوں نے بھرپور شرکت کی اور انجمن کی طویل سماجی و فلاحی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔تقریب کے دوران کیک کاٹا گیا جس میں انجمن کے بانی رکن عبدالجبار رضا انصاری، نصیر احمد بٹ، قمر کمبوہ، میاں احسان اﷲ اور ریاست علی نے شرکت کی، جبکہ تقریب کی صدارت بانی ممبر سید غلام عباس شیرازی نے کی۔

