لالہ موسیٰ شہر کو 6 یونین کونسلوں میں تقسیم کرنے کافیصلہ
قاضی کرم ،ٹھیکریاں کے باسیوں کی میونسپل کمیٹی میں شامل نہ ہونے کی استدعامسترد
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا )نئے بلدیاتی الیکشن کیلئے حلقہ بندیوں میں لالہ موسیٰ شہرکو 6یونین کونسلوں میں تقسیم کرنے کافیصلہ،حلقہ بندیوں کیلئے قاضی کرم شاہ،ٹھیکریاں کے باسیوں کی میونسپل کمیٹی لالہ موسیٰ میں شامل نہ ہونے کی استدعامسترد کر دی گئی ، اطلاعات کے مطابق لالہ موسیٰ شہرمیں نواحی دیہات بدہوکالس،ٹھیکریاں ،قاضی کرم شاہ کو شامل کرنے کے بعد 25ہزار آبادی پر مشتمل 6یونین کونسلز بنانے کافیصلہ کیاگیاہے ،ابتدائی تجویز کے بعد قاضی کرم شاہ کے شاہدحسین شاہ ،ٹھیکریاں کے اظہرحسین،محلہ اعظم نگرکے عبدالغفارشاہ ،گلیانہ موڑٹھیکریاں کے جمیل اجمل خان،محلہ رحمت پورہ کے مقصودخاں،محلہ احمدآبادکے وقاص احمد،جناح کالونی ٹھیکریاں کے خرم شہزادنے حلقہ بندی پر اعتراض کیاتھا،اسسٹنٹ ڈیمارکیشن افسر نے جواب دیا کہ ریونیو اسٹیٹ قاضی کرم شاہ اور ٹھیکریاں ایم سی لاموسیٰ کا ایک بڑا حصہ پہلے سے ہی ہے ۔ گورنمنٹ ٹراما سینٹر لاموسیٰ پنجاب لوکل گورنمنٹ اکیڈمی اور دیگر کمرشل ادارے لاموسیٰ میں واقع ہیں۔ ریونیو اسٹیٹ قاضی کرم شاہ میں 3 بلاکس ہیں جن میں سے 2 بلاکس پہلے سے ہی ایم سی لاموسیٰ کا حصہ ہیں۔