حافظ آباد:شادی پر جانیوالوں کی گاڑی پر فائرنگ ، ایک زخمی

  • گوجرانوالہ
پتلی کھرل کے قریب بوبی گروپ نے ڈالے پر حملہ کر دیا ، رضوان ہسپتال منتقل

حافظ آباد (نامہ نگار ، نمائندہ دُنیا )نواحی گاؤں پتلی کھرل کے قریب شادی پر جاتے ڈالے پر مخالفین کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا ۔تفصیلات کے مطابق تصورگروپ اور شہادت عرف بوبی گروپوں میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آرہی تھی۔ گزشتہ روزتصورکا کزن رضوان احمد سکنہ مظفر نو اپنے ساتھی شاہد محمود سکنہ پتلی کے ہمراہ تصور کے ڈالہ میں سوارہوکر شادی کی تقریب میں جارہے تھے کہ راستہ میں بوبی گروپ نے ڈالہ پر فائرنگ کردی جس کے نتیجہ میں تصور کا کزن رضوان احمد شدید زخمی ہوگیا جسے فوری طور پرہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ملزم فرار ہوگئے ۔

