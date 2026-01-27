سیالکوٹ:نوجوان کو قتل کرنیوالے مجرم کو عمر قید کی سزا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) ادھار رقم واپس مانگنے پر نوجوان کو قتل کرنے والے مرکزی مجرم کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔
20 ماہ قبل تھانہ پھلورہ کے علاقہ چونڈہ میں اسامہ نے رفاقت نامی نوجوان کو اس بنا پر فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ ادھار دی گئی رقم واپس مانگ رہا تھا ، اسامہ خان کے ساتھ 3 دیگر ملزموں پر بھی مقدمہ درج کیا گیا ،ٹرائل مکمل ہونے پر ایڈیشنل سیشن جج صائمہ ریاست نے مرکزی مجرم اسامہ خان کو عمر قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی دیگر تین ملزموں کو شک کا فائدہ دیکر بری کر دیا گیا۔