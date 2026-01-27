صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آ باد :ایک سال میں بلڈنگز نقشہ کی مد میں 13کروڑ62لاکھ روپے جمع

حافظ آباد(نامہ نگار، نمائندہ دنیا)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی حافظ حمداﷲ نے کہا ہے کہ میونسپل کمیٹی حافظ آباد نے 2025کے دوران بلڈنگز کے نقشہ کی مد میں 13کروڑ62لاکھ روپے ریکارڈ ریکوری کی۔۔۔

 حالانکہ 2023میں اس مد میں کی جانے والی ریکوری دوکروڑ اور 2024میں کی جانے والی ریکوری 9کروڑ تھی۔حافظ حمد اﷲکا کہنا تھا کہ نقشہ برانچ میں کرپشن بدعنوانی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔شہریوں کو بھی چا ہیے کہ وہ بغیر نقشہ پاس کر ائے کوئی بلڈنگ تعمیر نہ کریں اور اگر کوئی اہلکار زائد فیس کا مطالبہ کرے تو وہ فوری طور پر نوٹس میں لائیں تاکہ سخت ایکشن لیا جاسکے۔

