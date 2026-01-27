ڈسکہ:دکاندارو ں کو آگ بجھانے کے آ لات رکھنے کی ہدایت
پہلے مرحلے میں آ گاہی جاری ، خلاف ورزی پر دکان اور کاروبار کو سیل کیا جا ئیگا
منڈیکی گورائیہ(نامہ نگار )گل پلازہ کراچی میں آگ لگنے کے واقعہ کے بعد ریسکیو 1122اور پیرا فور س نے ڈسکہ میں دکانداروں کو فائر سیفٹی سامان دوکانوں میں لگانے کی ہدایت کرناشروع کردی ۔ ریسکیو 1122اور پیرا فورس نے شہر میں تمام د کانداروں اور مارکیٹوں کے کاروباری حضرات کو اکٹھا کرکے بریفنگ دینا شروع کردی ہے کہ گل پلازہ میں فائرسیفٹی سامان نہ ہونے کی وجہ سے آگ لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے پلازہ کو لپیٹ میں لے لیا او ردرجنوں افراد آگ کی وجہ سے جھلس کر دنیا فانی سے کوچ کرگئے ،تمام د کاندار او رکاروباری حضرات د کانوں اور مارکیٹوں میں فائرسیفٹی سامان نصب کریں تاکہ کسی نقصان سے بچا جاسکے ، ریسکیو 1122والوں نے بتایاکہ پہلے مرحلہ میں د کانداروں کو فائر سیفٹی سامان نصب کرنے کی ہدایت کررہے ہیں ، دوسرے مرحلہ میں تمام د کانداروں کو چیک کیاجائیگا اگر کسی بھی د کاندار اور کاروباری مراکز میں فائر سیفٹی سامان نصب نہ کیاگیا تو پیرا فورس کے ذریعے د کان اور کاروبار کو سیل کردیاجائیگا۔