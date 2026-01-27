صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر لالہ موسیٰ کی ہیڈ مسٹریس کے اعزاز میں تقریب

  • گوجرانوالہ
لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر لالہ موسیٰ کی ہیڈ مسٹریس مصباح کوثر کے اعزاز میں الوداعی تقریب قاسم میرج ہال جی ٹی روڈ لالہ موسیٰ میں منعقد ہوئی۔

 تقریب مصباح کوثر کی بطور پرنسپل ترقی اور ادارے میں کامیابی کے ساتھ 9 سالہ خدمات کی تکمیل کے موقع پر ادارے کے ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے زیرِ اہتمام منعقد کی گئی، اس موقع پر مصباح کوثر کی گورنمنٹ ڈیف اینڈ ڈیفیکٹیو ہیئرنگ ہائی سکول گجرات میں بطور پرنسپل تعیناتی پر گورنمنٹ سپیشل ایجوکیشن سنٹر لالہ موسیٰ کے سٹاف کی جانب سے انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔

