صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکاندار کے قاتل کو سزائے موت 5 لاکھ ورثا کو ادائیگی کا حکم

  • گوجرانوالہ
دکاندار کے قاتل کو سزائے موت 5 لاکھ ورثا کو ادائیگی کا حکم

گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)گلی میں صفائی کے معاملہ پر تلخ کلامی کی رنجش پر دکاندار کو قتل کرنے کا مقدمہ ۔ ایڈیشنل سیشن جج نثار احمد نے مجرم کو سزائے موت کا حکم دیدیا۔۔۔

 ہتھکڑی میں جکڑے مجرم کو سزا بھگتنے کے لئے پولیس نے سنٹرل جیل بھجوا دیا ۔ایڈیشنل سیشن جج نثار احمد کی عدالت میں تعینات اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رفاقت علی نے فیصلہ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ مجرم کو5لاکھ روپے معاوضہ مقتول کے شرعی وارثان کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ۔ مجرم رانا فیصل نے دکاندار محمد رفیق کے گلے پر چھری کا وار کر کے اسے قتل کیا تھا ۔محمد رفیق کی بیوہ فرزانہ کی مدعیت میں تھانہ صدر گوجرانوالہ میں 10 فروری 2024 کو ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

کمشنر کی بسنت پر ٹرانسپورٹ پلان روٹس کی منظوری

نئی املاک پر فائرسیفٹی اقدامات سخت کرنیکا فیصلہ

درجنوں ٹرانسفارمر چوری ہونے کا انکشاف

بسنت کو محفوظ بنانے کیلئے اقدامات کی رپورٹ طلب

چڑیاگھر:ہولو گرام میں سنگین مالی ، تکنیکی بے ضابطگیا ں

قصور:لاکھوں روپے، زیورات لوٹ لئے، مزاحمت پر شہری زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن