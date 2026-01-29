دکاندار کے قاتل کو سزائے موت 5 لاکھ ورثا کو ادائیگی کا حکم
گوجرانوالہ( سٹاف رپورٹر)گلی میں صفائی کے معاملہ پر تلخ کلامی کی رنجش پر دکاندار کو قتل کرنے کا مقدمہ ۔ ایڈیشنل سیشن جج نثار احمد نے مجرم کو سزائے موت کا حکم دیدیا۔۔۔
ہتھکڑی میں جکڑے مجرم کو سزا بھگتنے کے لئے پولیس نے سنٹرل جیل بھجوا دیا ۔ایڈیشنل سیشن جج نثار احمد کی عدالت میں تعینات اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر رفاقت علی نے فیصلہ کے بعد میڈیا کو بتایا کہ مجرم کو5لاکھ روپے معاوضہ مقتول کے شرعی وارثان کو ادا کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے ۔ مجرم رانا فیصل نے دکاندار محمد رفیق کے گلے پر چھری کا وار کر کے اسے قتل کیا تھا ۔محمد رفیق کی بیوہ فرزانہ کی مدعیت میں تھانہ صدر گوجرانوالہ میں 10 فروری 2024 کو ایف آئی آر درج ہوئی تھی۔