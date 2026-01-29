صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ :سکیورٹی کے ناقص انتظامات غیر قانونی بازار بند کئے جانے لگے

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا، ڈسٹرکٹ رپورٹر) ضلعی انتظامیہ نے سیالکوٹ اور گردونواح میں لگنے والے غیرقانونی بازاروں کو سکیو رٹی کے ناقص انتظامات پر بند کر انے کیلئے کام شروع کردیا۔

گوہد پور میں لگنے والا غیر قانونی بازا ر بند کر انے کے احکامات جاری کردئیے گئے۔ انتظامیہ نے گوہد پور میں لگنے والے غیر قانونی بازار کو بند کر انے کیلئے چاروں اطراف فیلکس آویزاں کردی ہیں جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ گوہد پور روڈ پر غیر قانونی سستا بازار نہیں لگایا جائے گا۔

