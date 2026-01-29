ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے 4 صنعتی اداروں کیخلاف مقدمات
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈائریکٹوریٹ لیبر ویلفیئر کی فیلڈ فارمیشن کی مختلف علاقوں میں کارروائیاں، ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والے 4 صنعتی اداروں کیخلاف مقدمات درج کرا دئیے۔
ڈائریکٹر لیبر گوجرانوالہ ویسٹ اسد علی کے مطابق لیبر ڈائریکٹوریٹ نے یوسف مغل لیبر آفیسر ویسٹ کی قیادت میں شیخوپورہ روڈ اور میاں سانسی روڈ کے آس پاس موجود صنعتی اداروں کے خلاف صحت اور حفاظت کے ناقص انتظامات نہ ہونے پر ہیلتھ اینڈ سیفٹی ایکٹ 2019 کی خلاف ورزی پر مؤثر کارروائیاں شروع کر دی ہیں اورنادہندگان کے خلاف 4 ایف آئی آر درج اور 10 پراسیکیوشن عدالت میں پیش کردی ہیں۔