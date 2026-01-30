صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

4منشیات فروش گرفتار 24کلو چرس پکڑی گئی

  • گوجرانوالہ
4منشیات فروش گرفتار 24کلو چرس پکڑی گئی

گوجرانوالہ(کرائم رپورٹر)سی پی او ڈاکٹر سردارغیاث گل خان کے احکامات پرایس ایچ اوتھانہ اروپ قیصرعباس ، ایس ایچ او کو تو الی فرخ لطیف ،

 انچارج چو کی عا لم چو ک شو کت بٹ ودیگراہلکاروں نے کارروائیوں میں 4ت فروشوں کو گرفتار کرکے 24کلو60گرام چرس برآمد کرلی ۔ اروپ پولیس نے 3ملزموں سے 12کلو 900گر ام چر س جبکہ تھا نہ کو تو الی پو لیس نے ملزم سے 11کلو160گر ام چر س بر آ مد کر لی۔گرفتار ملزموں وقا ص نسیم عر ف کا شی ،سبط الحسن عر ف حسن ، آصف اورشا ہ زیب نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ وہ دیگراضلاع سے منشیات لاکرضلع بھرمیں فروخت کرتے تھے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ