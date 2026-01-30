حمزہ شہباز سے سابق صوبائی وزیر اقبال گجر کی ملاقات
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے سابق صوبائی وزیر اقبال گجر کی ملاقات، سیاسی صورتحال عوامی مسائل و دیگر امور پر تبادلہ کیا گیا۔
اقبال گجر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کارکردگی کو سراہتے کہا ہے کہ موجودہ قیادت ملک اور صوبے کو ترقی کی درست سمت میں لے جا رہی ہے وزیر اعظم کی زیرقیادت پاکستان استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عوامی بہبود کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہیں جس سے عوام کا معیار زندگی بلند ہوگا۔