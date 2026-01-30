8پارکوں میں فن لینڈ کی نیلامی کا عمل جاری ،شاہد عباس
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر )ایم ڈی ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ شاہد عباس جوتہ نے علی الصبح شہر کے مختلف پارکوں اور گرین بیلٹس کا دورہ کیا۔
جناح پارک میں دونوں بڑے فواروں کاجائزہ لیا اورکہا پارک میں دونوں فاؤنٹینز کو فعال کر کے شہریوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کر دیا گیا ہے دیا گیا ہے جو دس سال سے بند پڑے تھے ۔ انہوں نے کہا جن پارکوں میں فن لینڈ یا پلے لینڈ کی سہولیات موجود نہیں تھیں وہاں بچوں کیلئے نئے اور جدید آئیڈیاز پر کام جاری ہے ۔ شہر کے آٹھ پارکوں میں فن لینڈ کی نیلامی کا عمل جاری ہے اور انشا اللہ بہت جلد جدید اور محفوظ نئے فن لینڈ کی سہولت دستیاب ہوگی جس سے ریونیو میں اضافہ اورشہریوں کو گھروں کے قریب بہترین تفریحی سہولیات میسر ہونگی۔ انہوں نے کہا ہارٹیکلچر ایجنسی گوجرانوالہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے بیوٹیفکیشن انیشی ایٹو کے تحت شہر بھر میں خوبصورتی اورشہریوں کو معیاری جدید تفریحی سہولیات فراہمی کیلئے پرعزم ہے ۔ شہریوں کو بیوٹیفکیشن کے مزید منصوبے جلد دیکھنے کو ملیں گے ۔