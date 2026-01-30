ممبران جمخانہ الیکشن سمیت تمام فیصلے مشاورت سے کریں :جمشید ایوب
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر )گوجرانوالہ جمخانہ کے ممبر کاروباری و سیاسی راہنما جمشید ایوب بٹ نے کہا ہے کہ۔۔۔
جمخانہ کو چیمبر گروپوں کی نفرت اور تعصب کی سیاست کا اکھاڑہ نہیں بننے دینگے ،ممبران جمخانہ الیکشن سمیت تمام فیصلے مشاورت سے کریں اور جمخانہ میں چیمبر گروپوں کی مداخلت کے بغیر آزادانہ طور پر اپنا اتحاد قائم کریں ۔طویل عرصہ سے الیکشن نہ ہونے سے ممبران کی حق تلفی ہوئی ہے اور سہولیات فراہمی میں تعطل آیا ہے ، چیمبر گروپس اپنی مخالفت کو صرف چیمبر تک محدود رکھیں، جمخانہ ممبران اورانکی فیملیز کیلئے بہترین سہولیات فراہمی سب کی اولین ترجیح ہونی چاہئے ۔انکا کہنا تھا کہ انتظامیہ کا الیکشن شیڈول جاری کرنا خوش آئند ہے جمخانہ میں شفاف الیکشن کیلئے تمام ضروری اقدامات اٹھانے چاہئیں۔