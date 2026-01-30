حقیقی کامیابی کیلئے اسوئہ حسنہ پر عمل کرناہوگا:پیر داؤد رضوی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)امیر جماعت رضائے مصطفیٰ مولانا پیر داؤد رضوی وفاقی دارالحکومت کے تبلیغی و اصلاحی دورہ کے بعد واپس آستانہ عالیہ قادریہ رضویہ زینت المساجد دارالسلام پہنچ گئے ۔
مولانا پیر داؤد رضوی نے جڑواں شہروں میں مختلف مقامات پر محافلِ پاک میں خطاب کرتے کہا کہ ہمیں غیروں کی نقالی سے بچنا چاہیے ۔اسوئہ حسنہ پر عمل کر کے ہم دین و دنیا میں حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔انہوں نے روات میں وسیع و عریض جامع مسجد رضائے مصطفے ٰ کا سنگِ بنیاد رکھا اور کئی مزارات پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی ۔