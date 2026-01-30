صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈیشنل ڈی سی کاصفائی بیوٹیفکیشن،تجاوزات خاتمے کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
ایڈیشنل ڈی سی کاصفائی بیوٹیفکیشن،تجاوزات خاتمے کاجائزہ

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمد اﷲ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اورصفائی ،

بیوٹیفکیشن اقدامات ،تجاوزات کے خاتمہ ، غیر قانونی پارکنگ سمیت دیگر عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جناح چوک، بائی پاس ، گوجرانوالہ روڈ ، ولی ٹاؤن ،حسن ٹاؤن ،قلعہ صاحب سنگھ ،مڈہریانوالہ بائی پاس ،ریڑھی بازار ،الفیصل بازار ،جنرل بس سٹینڈ اور دیگر مقامات کے دورہ پر انہوں نے میونسپل کمیٹی ، واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی افسروں کو صفائی سمیت سہولیات میں مزید بہتری کی ہدایات جاری کیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

الیکٹرک بس سروس منصوبہ شروع کرنیکا فیصلہ

تعمیراتی کاموںکے دوران حفاظتی اقدامات یقینی بنائیں، ڈی سی وہاڑی

ڈپٹی کمشنر خانیوال ملیحہ رشید کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا حفاظتی جائزہ

ڈی سی کی علمدار عباس کی اہلیہ کی قل خوانی میں شرکت

ٹریفک انتظامات اورشہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت

ڈی پی او وہاڑی کی کھلی کچہری، مسائل کے حل کیلئے احکامات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ