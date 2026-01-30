ایڈیشنل ڈی سی کاصفائی بیوٹیفکیشن،تجاوزات خاتمے کاجائزہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا،نامہ نگار)ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل و ایڈ منسٹریٹر میونسپل کمیٹی حمد اﷲ نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اورصفائی ،
بیوٹیفکیشن اقدامات ،تجاوزات کے خاتمہ ، غیر قانونی پارکنگ سمیت دیگر عوامی فلاحی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ جناح چوک، بائی پاس ، گوجرانوالہ روڈ ، ولی ٹاؤن ،حسن ٹاؤن ،قلعہ صاحب سنگھ ،مڈہریانوالہ بائی پاس ،ریڑھی بازار ،الفیصل بازار ،جنرل بس سٹینڈ اور دیگر مقامات کے دورہ پر انہوں نے میونسپل کمیٹی ، واسا اور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی افسروں کو صفائی سمیت سہولیات میں مزید بہتری کی ہدایات جاری کیں ۔