روس اور پاکستان میں فری ٹریڈ آغاز کیلئے پر امید ‘ روسی سفیر
سمبڑیال (نامہ نگار )سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئر پورٹ انتظامیہ کی جانب سے پاکستان میں روسی سفیر، البرٹ خوریو کو استقبالیہ گیا،
اس موقع پر چیئرمین سیالکوٹ ایئرپورٹ، حسن بھٹی،وائس چیئرمین سیال وقاص افضل،سیال بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ممبران بشمول سابق چیئرمین اورسی ای او سیال ایئر وائس مارشل تنویر اشرف بھٹی (ر)نے معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ معزز روسی سفیر کو چیئرمین سیال حسن بھٹی نے سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئر پورٹ پر اہم امور بارے بریفنگ دی ۔ روسی سفیر نے کہا کہ سیالکوٹ جیسے فروغ پزیر کاروباری مرکز دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مستقبل میں روس اور پاکستان کے مابین فری ٹریڈ آغاز کیلئے پر امید ہیں۔