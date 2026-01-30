صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی ماحولیاتی کمیٹی کی میٹنگ 6کیسز کا جائزہ ‘ 3کی منظوری

  • گوجرانوالہ
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین کی زیر صدارت ماحولیاتی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ضلع میں ماحولیاتی قوانین کے تحت 6 کیسز کا جائزہ لیا گیا۔

ڈسٹرکٹ آفیسر ماحولیات اسامہ ماجد، یونیورسٹی آف گجرات کے ماحولیاتی ماہرین، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر خرم نیاز، ڈسٹرکٹ آفیسر انڈسٹریز رشیدہ بتول ودیگرافسروں نے شرکت کی۔ رائس ملز سے متعلق 6کیسز زیر غور آئے ، ماحولیاتی تقاضے پورے کرنے پر 3کیسز کی منظوری دے دی گئی ماحولیاتی خلاف ورزیوں پر 3 کیسز کو مؤخر کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نورالعین نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ ماحولیاتی قوانین پر سختی سے عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔

 

