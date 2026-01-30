ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کاسرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کاجائزہ
گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر خرم نیاز ثاقب نے سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کیلئے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔
انہوں نے ریلوے روڈ گجرات، اددوال خورد اور رحمان شہید روڈ پر واقع آٹا سیل پوائنٹس اور دکانوں کا معائنہ کیا۔ آٹے کی قیمتوں، دستیابی اور فروخت کے عمل کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ حکومت کی مقررہ قیمتوں پر آٹے کی فروخت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اورکہا کہ عوام کو ریلیف فراہمی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے فیلڈ میں مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی۔