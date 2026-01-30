صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کاسرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کاجائزہ

  • گوجرانوالہ
ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کاسرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کاجائزہ

گجرات(سٹی رپورٹر،نامہ نگار)ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر خرم نیاز ثاقب نے سرکاری نرخوں پر آٹے کی دستیابی کو یقینی بنانے کیلئے مختلف علاقوں کا دورہ کیا۔

 انہوں نے ریلوے روڈ گجرات، اددوال خورد اور رحمان شہید روڈ پر واقع آٹا سیل پوائنٹس اور دکانوں کا معائنہ کیا۔ آٹے کی قیمتوں، دستیابی اور فروخت کے عمل کا جائزہ لیا اور ہدایت کی کہ حکومت کی مقررہ قیمتوں پر آٹے کی فروخت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے اورکہا کہ عوام کو ریلیف فراہمی اولین ترجیح ہے اور اس مقصد کیلئے فیلڈ میں مسلسل مانیٹرنگ جاری رکھی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پولیٹکل ایجنٹ سے ڈمپر ڈرائیور تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
’’ٹلی صاحب‘‘
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کی بیماری کیوں چھپائی؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
طاقت کا کھیل
کنور دلشاد
جاوید حفیظ
سفارتی ریوڑیاں … (2)
جاوید حفیظ
امیر حمزہ
جمہوریت، سالمیت اور تجارت
امیر حمزہ