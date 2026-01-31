صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد میں 2فروری سے انسداد پو لیو مہم کی تیاریاں

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )حافظ آباد میں چار روزہ انسداد قومی پولیو مہم 2فروری سے شروع ہوگی۔

محکمہ صحت کی 998ٹیمیں اس مہم کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 2لاکھ 38ہزار بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کے سلسلہ میں اجلاس منعقد ہوا جس میں سی ای او ہیلتھ داکٹر فرجاد احمد بٹ،ڈی ایچ او ڈاکٹر فائق علی تارڑ،سی ای او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف،ڈپٹی ڈی ایچ او داکٹر ظہیر احمد،ڈپٹی ڈی ایچ او پنڈی بھٹیاں ڈاکٹر سارہ اشرف،ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر محمد کاشف ورک،اے ایم ایس ڈاکٹر معین الدین کھوکھر سمیت دیگر شریک تھے ۔

 

