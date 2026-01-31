راہوالی:پولٹری فارم کنٹرول شیڈ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری
راہوالی(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )بدوکی گوسائیاں اور ڈی سی کالونی میں چوری کی 2وارداتوں میں نامعلوم افراد پونے دس لاکھ روپے کی بجلی کی موٹریں ، کاپر تار، ٹربائن، واٹر پمپ، بیٹریاں ، کمپیوٹر و دیگر سامان لے گئے۔
بدوکی گوسائیاں کا عنصر اقبال رات 3 بجے پولٹری فارم کنٹرول شیڈ پر گیا تو 14 جاپانی موٹریں ، 2ٹربائن کی موٹر، 2مونو بلاک واٹر پمپ، ایک ہزار میٹر کاپر تار، بیٹریاں، 2کمپیوٹر و دیگر سامان غائب تھا ۔ رچنا بلاک ڈی سی کالونی کے ناصر فاروق کے گیراج سے 25ہزار روپے کی بائی سائیکل و دیگر سامان چوری ہو گیا ۔