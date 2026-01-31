صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راہوالی:پولٹری فارم کنٹرول شیڈ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری

  • گوجرانوالہ
راہوالی:پولٹری فارم کنٹرول شیڈ سے لاکھوں روپے کا سامان چوری

راہوالی(نامہ نگار، نمائندہ دنیا )بدوکی گوسائیاں اور ڈی سی کالونی میں چوری کی 2وارداتوں میں نامعلوم افراد پونے دس لاکھ روپے کی بجلی کی موٹریں ، کاپر تار، ٹربائن، واٹر پمپ، بیٹریاں ، کمپیوٹر و دیگر سامان لے گئے۔

بدوکی گوسائیاں کا عنصر اقبال رات 3 بجے پولٹری فارم کنٹرول شیڈ پر گیا تو 14 جاپانی موٹریں ، 2ٹربائن کی موٹر، 2مونو بلاک واٹر پمپ، ایک ہزار میٹر کاپر تار، بیٹریاں، 2کمپیوٹر و دیگر سامان غائب تھا ۔ رچنا بلاک ڈی سی کالونی کے ناصر فاروق کے گیراج سے 25ہزار روپے کی بائی سائیکل و دیگر سامان چوری ہو گیا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن