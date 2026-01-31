سیالکوٹ:کئی علاقوں میں ٹوٹے مین ہولز ‘ ڈھکن غائب
شکایات کے باوجودضلعی انتظامیہ مین ہولز کی مرمت اور ڈھکن رکھنے میں ناکام
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا‘ڈسٹرکٹ رپورٹر) متعدد علاقوں میں مین ہولز ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور ڈھکن غائب، شکایات کے باوجود انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ سیالکوٹ اور گردونواح کے متعدد علاقوں شہاب پورہ، بوٹا پٹرول پمپ والی گلی، مسجد مسلم سٹریٹ مظفر پور روڑس روڈ، حاجی پورہ، میانہ پورہ، نیکاپورہ ،فتح گڑھ سمیت مختلف یونین کونسلز کے گلی محلوں میں اکثر مین ہولز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ متعدد مین ہولز کے ڈھکن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے باعث غائب ہوچکے ہیں جس کی وجہ سے ان مین ہولز میں آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ متعدد بار شکایات کے باوجودضلعی انتظامیہ مین ہولز کی مرمت اور ڈھکن رکھنے میں ناکام ہوچکی ہے ۔ شہریوں عبدالرحمن، علی شاہ، فرحان بیگ، نوید عالم، فرح شاہ، عباس علی، جبران احمد، فلک شیر، فیصل طور، شہزاد احمد ودیگر نے کہا کہ میونسپل کارپوریشن کے عملہ اور ڈپٹی کمشنر کو متعدد بار شکایت کرنے کے باوجود مسائل جوں کے توں ہیں۔ آفیسر دفاتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ بنا کر اعلیٰ حکام کوارسال کررہے ہیں جبکہ عوام کے مسائل روز بروز بڑھتے جارہے ہیں۔ عرصہ دراز سے مین ہولز کے ٹوٹ پھوٹ ،ڈھکن نہ ہونے اور صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر شکایات درج کرواچکے ہیں لیکن ذمہ دار نوٹس لینے سے قاصر ہیں۔