تجارت میں رکاوٹیں ختم ہوں تو حجم دوگنا ہو سکتا :روسی سفیر
وفد کیساتھ گجرات چیمبر آ ف کامرس کا دورہ ، باہمی تعاون کو فروغ دینے پر زور
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )پاکستان میں روس کے سفیر البرٹ پی خوریف نے وفد کے ہمراہ گجرات کا دورہ کیا اور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں اکرام افضل بٹ سینئر نائب صدر کی زیر صدارت کاروباری افراد کے ساتھ میٹنگ کی ،مرزا عدنان نائب صدر، عاکف سعید، غلام مصطفی، ملک حمزہ افتخار، ولید عارف، عمران وڑائچ، ایگزیکٹو ممبران، علی انصر گھمن،عامر نعمان، سکندر اشفاق رضی، ثوبان ظہیر بٹ سابق صدور، اسد بھٹی سابق سینئر نائب صدر اور دیگر ممبران موجود تھے ۔اکرام افضل بٹ نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ اور تعاون پر مبنی تعلقات ہیں، صدر ولادیمیر پیوٹن نے تعلقات کو ‘‘حقیقی معنوں میں باہمی مفاد پر مبنی’’ قرار دیا اور شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت تعاون کو اجاگر کیا، دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی تعاون کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے ۔ البرٹ پی خوریف نے کہا کہ روس نے پاکستان کے قیام کے بعد سے تیل اور گیس کی دریافت میں مدد کی اس کے بعد1970 اور1990 کے درمیان اسلا م آباد میں ہونے والی ڈویلپمنٹ اور توانا ئی کے شعبہ میں مدد کی ، پاکستان سٹیل ملز اور دیگر کنسٹرکشن دونوں ممالک کے باہمی اشتراک سے مکمل ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تجارتی رکاوٹیں ختم کر دی جائیں تو آئندہ برسوں میں یہ حجم دوگنا ہو سکتا ہے ۔