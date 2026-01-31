سیالکوٹ:تعمیراتی مقامات پر حفاظتی انتظامات یقینی بنانے کا حکم
اسسٹنٹ کمشنرز حفاظتی انتظامات کے نفاذ کے براہِ راست ذمہ دار ہونگے :ڈپٹی کمشنر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا ،ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی کی زیر صدارت ضلع بھر میں جاری کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی میئرز کو یقینی بنانے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، چیف افسر بلدیاتی ادارہ جات اور مختلف تعمیراتی و سروس فراہم کرنے والے اداروں کے مقامی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی نے واضح ہدایات جاری کیں کہ اسسٹنٹ کمشنرز اپنی اپنی تحصیلوں میں کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی میئرز کے نفاذ کے براہِ راست ذمہ دار ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں غفلت یا کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ ضلع بھر میں جاری تمام کنسٹرکشن سائٹس کا باقاعدہ سیفٹی آڈٹ کیا جائے اور مقررہ پرفارمہ رپورٹس مکمل کر کے انہیں پیش کیا جائے تاکہ حفاظتی انتظامات کی مؤثر نگرانی ممکن بنائی جا سکے ۔انہوں نے واسا، میونسپل کمیٹیز، ضلع کونسل اور دیگر تمام سروسز فراہم کرنیوالے اداروں بشمول سیوریج لائنز، واٹر سپلائی، سوئی گیس، پی ٹی ایل اور انٹرنیٹ سروس پرووائیڈرز کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تنصیبات اور انفراسٹرکچر کو ہر صورت محفوظ بنائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ کھلے مین ہولز، غیر محفوظ کھدائیاں اور ناقص حفاظتی انتظامات شہریوں کی جان و مال کیلئے سنگین خطرہ ہیں جن کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔