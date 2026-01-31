صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج منصوبہ شروع

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج منصوبہ شروع

وزیراعلیٰ کی کوارڈی نیٹر سائرہ تارڑ‘ ڈپٹی کمشنر آج منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے

حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے سیوریج مسائل کا حل، ساڑھے 7ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرپنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت میگا پراجیکٹ کا آج آغاز کیا جائیگا،وزیراعلیٰ کی کوارڈی نیٹر ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے ۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا حافظ آباد محمد بلال فیروز جوئیہ کاکہنا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت حافظ آباد کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا جا رہاہے ۔ ساڑھے 7ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے اس منصوبہ سے اندرون شہر سیوریج،مین نالہ، ڈسپوزل سٹیشن سمیت دیگر ترقیاتی کام مکمل کیے جائینگے ۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ واسا کی جانب سے شروع کیے جانے والے اس میگا پراجیکٹ کی تکمیل سے حافظ آباد کے شہریوں کو در پیش سیوریج کے مسائل کا پائیدار اور مستقل حل ہو گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ ایک ارب 77کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کا ایک جامع پروگرام شروع کیا جا چکا ہے اور اُمید ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ان منصوبوں کی تکمیل سے حافظ آباد میں سیوریج،نکاسی آب کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کچی آبادیوں کی الاٹمنٹ میں گھپلے مالکانہ حقوق ٹھپ

تعمیراتی کام میں حادثہ پر متعلقہ محکمہ کا سربراہ ذمہ دار حفاظتی انتظامات پر سمجھوتہ نہ کرنے کا حکم

ڈی سی کی زیر صدارت کنسٹرکشن سائٹس پر سیفٹی یقینی بنانے پراجلاس

نئے ڈپٹی کمشنر کا نماز فجر کے بعد بغیر اطلاع شہر کا دورہ

محمد وسیم کا تبادلہ،ڈائریکٹر وائلڈ لائف تعینات،الوداعی تقریب

کلور شریف میں پولیو فری پاکستان آگاہی سیمینار، والدین سے تعاون کی اپیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن