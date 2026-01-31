حافظ آباد:ساڑھے 7ارب روپے سے سیوریج منصوبہ شروع
وزیراعلیٰ کی کوارڈی نیٹر سائرہ تارڑ‘ ڈپٹی کمشنر آج منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے
حافظ آباد(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )حافظ آباد کے سیوریج مسائل کا حل، ساڑھے 7ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹرپنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت میگا پراجیکٹ کا آج آغاز کیا جائیگا،وزیراعلیٰ کی کوارڈی نیٹر ایم این اے سائرہ افضل تارڑ، ڈپٹی کمشنر حافظ آباد عبدالرزاق منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے ۔منیجنگ ڈائریکٹر واسا حافظ آباد محمد بلال فیروز جوئیہ کاکہنا ہے کہ وزیراعلیٰ مریم نواز کے پنجاب ڈویلپمنٹ پروگرام کے تحت حافظ آباد کے سیوریج مسائل کے حل کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا جا رہاہے ۔ ساڑھے 7ارب روپے کی لاگت سے شروع ہونے والے اس منصوبہ سے اندرون شہر سیوریج،مین نالہ، ڈسپوزل سٹیشن سمیت دیگر ترقیاتی کام مکمل کیے جائینگے ۔انہوں نے بتایا کہ محکمہ واسا کی جانب سے شروع کیے جانے والے اس میگا پراجیکٹ کی تکمیل سے حافظ آباد کے شہریوں کو در پیش سیوریج کے مسائل کا پائیدار اور مستقل حل ہو گا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے علاوہ ایک ارب 77کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کا ایک جامع پروگرام شروع کیا جا چکا ہے اور اُمید ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے تحت ان منصوبوں کی تکمیل سے حافظ آباد میں سیوریج،نکاسی آب کے مسائل کے حل کو یقینی بنایا جا سکے گا۔