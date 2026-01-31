وزیرآباد کی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کر ائینگے :راشد رفیق بھٹہ
وزیر آباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر راشد رفیق بھٹہ نے کہا ہے کہ چیمبر کی رکنیت سازی جاری ہے ضلع وزیرآباد کے تاجر اور صنعتکار اس کی رکنیت حاصل کر یں۔
انہوں نے کہا کہ وزیرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا قیام اور ضلع بھر کے صنعتکاروں تاجروں اور خدمات کے شعبہ وابستہ افراد کیلئے ایک نعمت ہے وہ بڑھ چڑھ کر رکنیت سازی میں حصہ لیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم تمام شعبوں کو ساتھ لے کر چلیں اور وزیرآباد کی مقامی مصنوعات کو دنیا بھر میں متعارف کر ائیں اور ایکسپورٹرز کیلئے نئی منڈیاں تلاش کریں۔