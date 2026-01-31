سٹی صدر مسلم لیگ علی ابرار جوڑا کا ایم ڈی واسا کیساتھ نالوں کی صفائی کا جائزہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)صوبائی وزیر شافع حسین کی ہدایات پر سٹی صدر مسلم لیگ (ق) علی ابرار جوڑا نے منیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان حفیظ بٹ کے ہمراہ پہلے فیز میں جاری مون سون کی تیاریوں کے حوالے سے کالرہ ڈرین و ڈسپوزل سٹیشن سمیت سرگودھا روڈ پر سیوریج سسٹم کی ہیوی مشینری کیساتھ صفائی مہم کا جائزہ لیا۔
منیجنگ ڈائریکٹر واسا کاشان بٹ نے ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت،ڈسلٹنگ عمل کے حوالے سے بریفنگ دی، انہوں نے جٹووکل پھاٹک سے سٹاف گلہ پھاٹک تک 5ہزار 500فٹ طویل نئے نالے کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔