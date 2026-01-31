خام مال کی قیمتوں میں اضافے پر صنعتکاروں کا اظہار تشویش
گجرات (نامہ نگار )ممتاز صنعتکار مرزا زاہد محمود نے کہا ہے کہ پاکستان میں کاپر اور ایلومینیم کی ایکسپورٹ کی وجہ سے لوکل مارکیٹ میں خام مال کی قیمتوں میں 25فیصد تک اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے فین انڈسٹری کو مناسب قیمت میں پنکھے بنانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔
