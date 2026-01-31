صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بسنت غیر اسلامی تہوار ،مسلمانوں کیلئے مناناجائز نہیں:فیصل ندیم کیلانی

  • گوجرانوالہ
بسنت غیر اسلامی تہوار ،مسلمانوں کیلئے مناناجائز نہیں:فیصل ندیم کیلانی

حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )جماعت اہلسنت کے ڈویژنل امیر علامہ فیصل ندیم کیلانی نے کہا ہے۔

کہ بسنت غیر اسلامی اور ہندوآنہ تہوار ہے جسکو منانا مسلمانوں کیلئے کسی بھی طرح جائز نہیں ،وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو بھی چا ہیے کہ وہ بسنت کو منانے کے بجائے اس فضول اور غیر اسلامی اور ہندوآنہ تہوار کے بجائے اس پر خرچ ہونے والی رقوم کو عوام کے کسی اور رفاعی اور فلاحی منصوبے پر خرچ کریں۔ وہ یہاں بڑے اجتماع سے خطاب کررہے تھے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی بسنت کو منایا جاتاہے کئی قیمتی جانیں اسکی نذر ہوجاتی ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سول ڈیفنس کی انتظامی بد حالی سامنے آگئی

ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار میاں ، بیوی اور بچہ جاں بحق

باغِ جناح میں چھٹے میری گولڈ فلاور شو کا افتتاح

سندھ حکومت کا عالمی ادارے سٹی اینڈ گلڈز سے اہم معاہدہ

کے الیکٹرک ا ورمیگا موٹر کمپنی میں مفاہمت

میئر کا ٹینڈرنگ الزامات پر نوٹس، جامع انکوائری کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن