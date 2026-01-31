بسنت غیر اسلامی تہوار ،مسلمانوں کیلئے مناناجائز نہیں:فیصل ندیم کیلانی
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ، نامہ نگار )جماعت اہلسنت کے ڈویژنل امیر علامہ فیصل ندیم کیلانی نے کہا ہے۔
کہ بسنت غیر اسلامی اور ہندوآنہ تہوار ہے جسکو منانا مسلمانوں کیلئے کسی بھی طرح جائز نہیں ،وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو بھی چا ہیے کہ وہ بسنت کو منانے کے بجائے اس فضول اور غیر اسلامی اور ہندوآنہ تہوار کے بجائے اس پر خرچ ہونے والی رقوم کو عوام کے کسی اور رفاعی اور فلاحی منصوبے پر خرچ کریں۔ وہ یہاں بڑے اجتماع سے خطاب کررہے تھے ۔انہوں نے مزید کہا کہ جب بھی بسنت کو منایا جاتاہے کئی قیمتی جانیں اسکی نذر ہوجاتی ہیں۔