کسانوں کی خوشحالی کے بغیر ملکی ترقی نا ممکن :نصر گوندل
ذخیرہ اندوز مافیا کاشتکار سے سستی اجناس خرید کر عام آ دمی کو مہنگی فروخت کر رہا
منڈی بہاؤا لدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) زراعت کی خوشحالی کے بغیر ملکی ترقی ناممکن ہے بدقسمتی سے پیشہ زراعت قیام پاکستان سے لیکر آج تک انصاف کا منتظر رہا سابقہ اور موجودہ نظام نے پیشہ زراعت کو ریلیف کے بجائے تکلیف دی ایک طرف کسان کے گلے پر چھری چلتی ہے اور دوسری طرف عام آدمی کو ذبح کیا جاتا ہے جبکہ منافع سٹاک مافیا ہڑپ کر جاتا ہے ۔ تفصیلات کے مطابق صدر پاکستان کسان اتحاد ضلع منڈی بہاؤلدین نصر گوندل باکھوآنہ نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہاکہ پنجاب اور وفاق حکومتیں ہنگامی بنیادوں پر پیشہ زراعت کو ریلیف دیں زرعی پیداواری لاگت کیلئے بلا سود قرضے ، کھاد ، ڈیزل ، ادویات اور زرعی مشینری میں سبسڈی دی جائے ،کسان خوشحال ہو گا تو پاکستان خوشحال ہو گا بدقسمتی سے سٹاک مافیا ایک طرف کسان سے سستی زرعی اجناس خرید کر کئی گنا مہنگی کر کے اسی ملک کے عام آدمی کو فروخت کر رہا ہے نصر گوندل باکھوآنہ نے مزید کہا کہ کہاں ہے پنجاب حکومت سستی روٹی کا نعرہ لگانے والوں کو خبر ہونی چاہیے کہ 12 روپے والی روٹی اب 20 روپے سے بھی مہنگی ہو چکی ہے ،کسان اور عام آدمی دونوں مظلوم ہیں وقت حاکم کو چا ہیے کہ وہ سٹاک مافیا کے خلاف شکنجہ تیار کرے ۔