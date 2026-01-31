صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
کامونکے :سیوریج کا پانی جمع‘سروس روڈ ٹریفک کیلئے بند

جی ٹی روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی بڑھ گئی‘موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار

کامونکے (تحصیل رپورٹر )سیوریج کا پانی جمع ہونے سے سروس روڈ ہر قسم کی ٹریفک کیلئے مکمل طور پر بند ہو گیا۔ تولیکی روڈ پر کھڑے بدبودار گٹروں کے پانی سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ میونسپل کمیٹی کی ناقص کارکردگی کے باعث سیوریج سسٹم ناکارہ ہو چکا ۔ سٹی چوک سے بھولا پیر بس سٹاپ تک سروس روڈ پر پانی جمع ہے ۔ سروس روڈ بند ہونے سے جی ٹی روڈ پر ون وے کی خلاف ورزی بڑھ گئی اور موٹر سائیکل سوار حادثات کا شکار ہو رہے ہیں۔ سروس روڈ سے ملحقہ کاروباری مراکز بری طرح متاثر ہیں جبکہ قریبی رہائشی شدید پریشان ہیں۔ تولیکی روڈ پر گزشتہ 4روز سے گٹروں کا بدبودار پانی کھڑا ہے ۔ محمد پورہ، چونگی نمبر 3، ڈیرہ امیر افضل اور دیگر علاقوں کے مکین شدید مشکلات میں ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی گوجرانوالہ نوید احمد سے نالوں کی صفائی اور سیوریج نظام کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔

